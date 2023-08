Na društvenoj mreži "X" povela se polemika o tome da postoji verovatnoća da je ovo samo Prigožinov plan da nestane



Nakon vesti o smrti šefa ruske paravojne grupe "Vagner" Jevgenija Prigožina, pojavile su se špekulacije da je njegova pogibija iscenirana!

Naime, na društvenoj mreži "X" povela se polemika o tome da postoji verovatnoća da je ovo samo Prigožinov plan da nestane.

Igor Suško, amerikanac rođen u Ukrajini ponudio je pet "dokaza" za koje tvrdi da su iscenirana.

1. Avion je u spisku putnika već imao ime Jevgenija Prigožina - ovo je prvi dokaz.

2. Čule su se dve eksplozije pre nego što je avion pao

3. Wikipedia je već unela podatke o današnjoj smrti Jevgenija Prigožina

4. Neće biti tela koja mogu da se identifikuju, iako će možda biti podmetnutih dokaza na mestu nesreće.

5. Povrh svega, najveći dokaz jeste to da je izveštavanje o njegovoj smrti u medijima previše "agresivno" da bi bilo stvarno. - napisao je Suško na društvenoj mreži "X".

