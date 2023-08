Video zapis sa samita Briks u Johanezburgu koji je društvene mreže doveo do tačke ključanja.

Vođe država članica grupe BRIKS sastale su se u Južnoafričkoj Republici, a to labavo ekonomsko udruženje u nastajanju nastoji da se nametne kao protivteža dominaciji zapada u globalnim pitanjima.



Na samit su stigli šefovi Brazila, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, ali ne i ruski predsednik Vladimir Putin, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog navodnih ratnih zločina u Ukrajini. Putin se uključio putem videolinka, a društvenim mrežama ekspresno se proširio snimak njegovog javljanja, prenosi Jutrarnji list.



Naime, Putin u jednom trenutku pogleda u svoju levu ruku, kako bi proverio koliko je sati, ali poznato je da ruski predsednik sat nosi na desnoj ruci. Odmah su se, naravno, pojavile teorije kako je to ustvari njegov dvojnik, koji je zaboravio da Putin nosi sat na desnoj ruci.

Putin's double has been doing such a great job all this time and then gave up the game the instant he tried to find his watch on his left hand, since real Putin wears his watch on his right. pic.twitter.com/BdvHwyegls