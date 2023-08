MASAKR U AMERICI - Penzionisani policajac UBIJAO LJUDE u poznatom baru kod Los Anđelesa (FOTO+VIDEO)

Najmanje četiri osobe su ubijene, a pet je ranjeno u masovnoj pucnjavi koja se sinoć desila u čuvenom bajkerskom baru u Trabuko Kenjonu kod Los Anđelesa, saopštila je policija.

Policija je oko pola osam uveče odgovorila na poziv iz bara Cook’s Corner, i tamo su zatekli pravu scenu masakra, piše Los Anđeles Times (LA Times).

Breaking- I am in Trabuco Canyon where there are apparently multiple deaths in a mass shooting at Cooks Corner, a popular biker bar. Stay tuned for updates! #California #crime @SoCalNewsGroup pic.twitter.com/shJmba6TkO