Ovo je prvi osumnjičeni za pad aviona u kojem je bio Prigožin?! Tri dana pre nesreće pobegao na Kamčatku?! (FOTO)

Pojedini mediji tvrde da imaju informacije o muškarcu koji je navodno osumnjičen za pad aviona šefa Vagnera Jevgenija Prigožina.

UA portal danas je preneo da je jedan od glavnih osumnjičeni za pad aviona u kome se nalazio šef Vagnera Jevgenij Prigožin, njegov lični pilot Artem Stepanov.

Prema informacijama iz ruskih medija, Stepanov je tri dana pre eksplozije otišao na Kamčatku.

Istražitelji ne mogu da ga lociraju, a posetili su i njegovog brata koji im je rekao da sa njim već tri dana nema komunikaciju.

Artem Stepanov bio je Prigožinov lični pilot i bivši osnivač kompanije MNT Aero.

Ruski mediji dodaju i da je u odeljak stajnog trapa aviona u kojem su leteli Prigožin i komandant Vagnera Dmitrij Utkin postavljena eksplozivna naprava.

