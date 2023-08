EKSPLOZIV U AVIONU UBIO 'VAGNEROVCE'? Naprava možda ubačena u delu gde se uvlače točkovi

Svi ćemo dospeti u pakao, ali tamo ćemo biti bolji, izjavio je u jednom od poslednjih intervjua Jevgenij Prigožin. Sedeći do njega, podržao ga je poslovni partner i prijatelj Dmitrij Utkin čiji je nadimak bio Vagner, dodajući: "Smrt nije kraj, to je samo početak nečeg drugog." Ta razmišljanja lidera privatne vojne kompanije "Vagner", jedan broj ruskih novinara je doživeo kao njihov "amanet" i utehu onima koji se sa fronta neće vratiti.

Pre avionske katastrofe u Tverskoj oblasti, lideri "Vagnera" sa saradnicima su se upravo vratili sa puta po Africi, odakle je, u poslednjem video-obraćanju, Prigožin kazao da on i njegovi vojnici čine Rusiju još većom na svim kontinentima, a Afriku slobodnijom. Doleteli su privatnim avionom do Moskve, a zatim su krenuli ka Sankt Peterburgu. Iz objavljenog spiska putnika i posade se vidi da je sa vlasnicima i šefovima "Vagnera" putovao i Valerij Čekalov, koji je takođe na američkoj crnoj listi. Čekalov je bio na čelu službe "Vagnera" koja se brinula za bezbednost. Upravo je on brinuo za kretanje Prigožina i Utkina.

Legendarni komandant Utkin Komandant jedinica "Vagnera" Dmitrij Utkin nije voleo slikanje ni kamere, ali je među borcima legenda, jer ima čak četiri ordena za hrabrost. Učestvovao je u oba rata u Čečeniji, u operaciji kada se, bez ispaljenog metka, Krim vratio matici Rusiji. Odmah zatim je u blizini Rostova na Donu organizovao bazu za pripremu vojnika specijalaca, a jedinica je po njegovom nadimku i dobila ime "Vagner". Upravo su "vagnerovci" 2015. godine odigrali ključnu ulogu u Siriji, kada je oslobođena od muslimanskih ekstremista drevna Palmira. U najžešćim bitkama u Ukrajini Utkin je stalno učestvovao u prvim redovima zbog čega je i stekao veliki autoritet među vojnicima.

U avionu je bio i lični telohranitelj Prigožina, Aleksandar Totmin (28), bokser iz Sibira. On je služio vojsku u ruskim specijalcima, a zatim se zaposio u "Vagneru" i pomogao brojnim zemljacima da se zaposle u toj kompaniji. U grupi putnika je bio njihov lični snimatelj, kao i čovek zadužen za logistiku.

Avionom koji je doživeo katastrofu pilotirao je komandir Aleksej Levšin, inače vrlo iskusan. Drugi pilot je bio Rustam Karimov. Od troje članova posade stjuardesa Kristina Raspopova (39) je ranije živela u Moskvi, gde je takođe radila u biznis-avijaciji. Kasnije se preselila u Sankt Peterburg i zaposlila se u privatnoj kompanije "MNT aero".

Već je tačno napravljena hronologija leta do pada "embraera". Utvrđeno je da je avion nekoliko puta menjao visinu leta. Vrlo brzo posle poletanja digao se na 8,5 kilometara, ali je brzo pao na znatno manju visinu.

Pilot je ponovo podigao avion na maksimalnih 9,15 kilometara, ali je brzo počeo da gubi visinu, pa se spustio na 8,4 kilometra. Još jednom je pilot podigao avion, ali je onda pao na visinu od šest kilometara. Muka sa održavanjem visine leta trajala je 32 sekunde. Onda se avion stropoštao na zemlju.

Sada predstoji ogroman posao i stručnjaci moraju da utvrde šta je razlog što je avion gubio visinu. Očevici kažu da su se čule dve jake eksplozije.

Sva tela poginulih su izvađena ispod olupine aviona i sada su u mrtvačnici u gradu Tver. U sredu uveče je bilo odmah pronađeno osam tela poginulih, a kasnije su pronađena još dva. Ukupno je u avionu bilo desetoro ljudi. Pre kobnog leta stjuardesa je razgovarala sa bližnjima i kazala da se let zadržava iz nekih razloga. Poslala je svoju fotografiju iz aerodromskog kafea.

Saljnikov: Uverljivi dokazi Civilni pilot sa 40-godišnjim stažom Vladimir Saljnikov kaže da se, prema tome kako je padao avion, može zaključiti da se na njemu dogodila moćna eksplozija. Da nije bilo eksplozije delovi aviona se ne bi razleteli na tako velikoj površini od čak tri kilometra. Saljnikov smatra da, posle tako jake eksplozije, šanse da neko od putnika preživi nije bilo

Neka od tela poginulih su mnogo postradala od vatre, pa će za prepoznavanje morati da se sprovede genetska analiza da bi se utvrdilo o kome se radi.

Delovi aviona su pronađeni. Jedan je bio dva kilometra od sela Kuženkino, gde je avion pao. Drugi je nađen na tri i po kilometra od mesta nesreće. Eksperti za eksploziv će pokušati da utvrde ima li na delovima aviona ostataka nekog eksploziva.

Na mestu gde se strovalio avion u blizini poginulog Prigožina pronašli su njegov mobilni telefon. Policija ne dozvoljava da se priđe mestu gde su ostaci aviona.

Zanimljivu analizu verzija razloga rušenja aviona dao je poznati moskovski vojni ekspert, penzionisani pukovnik Jurij Knutov. On je objasnio da je smešna i netačna priča da je ruski PVO mogao da načini grešku i pomisli da se na nebu pojavio ukrajinski udarni dron.

- Svaki civilni avion pre leta mora da dobije vazdušni koridor kojim treba da leti, u određeno vreme. U slučaju da menja pravac, ili smanjuje i povećava visinu, na to ga upozorava kontrola leta. Ali, ako pilot ne poštuje komande kontrole leta, mogu se dići u vazduh vojni avioni, koji će naterati pilota da sleti na prvi aerodrom - objašnjava Knutov.

Što se tiče katastrofe, uvek se, dodaje on, prvo analizira ispravnost aviona, zatim vremenski uslovi, i na kraju greška pilota.

- U ovom slučaju je greška pilota malo verovatna, jer se radi o vrlo iskusnoj posadi. Katastrofe se najčešće događaju kod poletanja, ali ovaj avion je poleteo i bio je u određenom koridoru koji mu je odredila kontrola letenja. Takođe je malo verovatna i tehnička neispravnost aviona. Eksperti sigurno već znaju i kakva je bila vremenska situacija u Tverskoj oblasti - uveren je Knutov.

On kaže da će se temeljno i pažljivo analizirati verzija o terorističkoj akciji, jer iz Kijeva stalno prete. Sada će se proveriti i radnici aerodroma koji su opsluživali avion. Takođe će pokušati da se utvrdi da neko nije predao "neku pošiljku" koja je kasnije eksplodirala.

Juče je saopšteno da Istražni komitet RF proverava verziju da je eksplozivna naprava ubačena u deo gde se uvlače točkovi aviona za vreme leta. Eksperti kažu da je, po svemu sudeći, tamo i došlo do eksplozije koja je odlomila jedno krilo i stabilizator. Uglavnom se eksperti slažu da su od eksplozije u avionu poginuli putnici i pre nego što se letelica strovalila na zemlju.

Na aerodromu "Šeremetjevo", odakle je poleteo avion u kome su bili "vagnerovci" ruske službe su ogradile mesto na kom je bila letelica Prigožina. Policija ispituje sve osobe koje su prilazile tom avionu. Takođe je preuzet snimak sa kamera za posmatranje koje su bile usmerene ka avionu.

Zašto se sumnja da je postavljen eksploziv nije tajna. Policija ocenjuje da u Rusiji postoji nemali broj "spavajućih" ćelija banderovaca koji su spremni, po naređenju iz Kijeva, da obave terorističku akciju. Zbog toga policija i proverava sve koji su se primicali avionu.

Osim toga, teroristima nije veliki problem da dovezu prenosne sisteme kojima mogu da gađaju do određene visine avione i druge letelice. U ovom slučaju prenosni sistemi ne bi mogli da dostignu visinu na kojoj je leteo avion Prigožina, ali su teroristi preko svojih ljudi mogli da postave eksploziv.Za ruske službe je važno da proanaliziraju i to gde se sve na putu iz Afrike do Moskve zaustavljao avion.

Cveće, baneri, suze i sveće Pred "Vagnerovu" zgradu u Sankt Peterburgu građani donose cveće. "Vagnerovci" su postavili veliki baner posvećen svom rukovodstvu. Cveće donose i kod kafea "Patriot", na Univerzitetskom prospektu, gde je nedavno bila diverzija koju su organizovale ukrajinske službe. U Novosibirsku su u gradu postavili slike Prigožina i Utkina, a narod donosi cveće i sveće. Bivši "vagnerovac" je kleknuo, poljubio slike i zaplakao.

Autor: