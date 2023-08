ŠOKANTNO! NOVI TRAG O SMRTI PRIGOŽINA: U avion bila postavljena BOMBA!? Evo gde je možda bila skrivena! (VIDEO)

Vlasnik aviona, brazilska kompanija Embraer, otkrio je da nije bilo popravki na avionu od 2019. godine zbog međunarodnih sankcija koje su blokirale zapadne proizvođače da obezbede delove ili podršku za avione koji lete u Rusiji.

Ali, ovo je u suprotnosti sa svedočenjem stjuardese, jedne od deset ljudi u srušenom avionu, koja je pre poletanja aviona sa moskovskog aerodroma Šeremetevo rekla rođacima da je let odložen zbog tehničkog pregleda – što je dodatno probudilo sumnje da je nešto moglo biti postavljeno u avion.

Spekulacije je pokrenuo i video koji, kako se čini, prikazuje ljude koji se predstavljaju kao "potencijalni kupci" unutar Prigožinovog privatnog aviona nekoliko sati pre poletanja u "ozbiljnom kršenju bezbednosnih protokola".

Oni su registrovani kao putnici privatnog aviona kako bi ih propustilo obezbeđenje aerodroma, a zatim su tvrdili da su "potencijalni kupci", prema Telegram kanalu VČК-OGPU, za koji se smatra da ima bliske veze sa ruskim bezbednosnim snagama.

Potencijalni kupci navodno su imali pristup avionu oko sat vremena od 9.30 do 10.30 ujutru u sredu, samo nekoliko sati pre nego što se srušio u ranim večernjim satima.

Potencijalni kupci, koji su navodno tvrdili da su umešani u posao vredan 4,29 miliona funti, navodno su stigli na aerodrom mercedesom i prošli kroz detektore metala unutra.

- Muškarac je sa sobom imao samo telefon, a žena tašnu. Nakon što su pregledali spoljašnjost i unutrašnjost aviona oko sat vremena, mirno su napustili letelicu. Ubrzo su u avion ušli Prigožin, Utkin i drugi. U vazduhu je došlo do eksplozije - javio je Telegram kanal VČК-OGPU.

Prigožin je od ruskih vlasti naveden kao jedan od 10 poginulih putnika. A sinoć je Vladimir Putin prekinuo celodnevnu tišinu kako bi "izrazio saučešće" onima koji su poginuli, opisujući Prigožina kao čoveka "koji je napravio ozbiljne greške u životu".

To dolazi nakon što je preliminarna procena američkih obaveštajnih službi otkrila da je pad izazvan namernom eksplozijom, a Pentagon kaže da za sada nema dokaza koji ukazuju na raketu zemlja-vazduh.

Brigadni general Patrik Rajder, portparol Pentagona, nije ponudio dodatne detalje ili dokaze dok je iznosio svoje primedbe na konferenciji za novinare.

Zapadni zvaničnici su rekli da je Prigožin "veoma verovatno" bio meta, sumnjajući na bombu skrivenu u avionu ili namernu sabotažu aviona, iako je Rajder odbio da komentariše da li je incident bio atentat.

Rusko izdanje Baza, objavljujući šemu aviona, pokazalo je da je servisni odeljak u blizini kupatila u repnom delu aviona iza krila predstavljao idealno mesto za skrivanje bombe.

Tvrdi se da su teorije da je Prigožinov mlaznjak Embraer Legacy 600 oboren raketom protivvazdušne odbrane verovatno lažne, ističući da na nebu oko mesta pada nije bilo vidljivih raketnih tragova.

