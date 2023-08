POŽAR U ZATVORU U TEKSASU - Evakuisano 650 zatvorenika (VIDEO)

Zbog požara koji je izbio jutros u zatvoru u američkoj saveznoj državi Teksas, više od 650 zatvorenika je evakuisano, ali niko nije povređen, saopštili su zvaničnici.

Zatvorenici su premešteni u druge delove zatvora u Hantsvilu, oko 105 kilometara severno od Hjustona, rekla je Amanda Ernandes, portparol Teksaškog odeljenja za izvršenje krivičnih sankcija, prenosi AP.

Saopšteno je da je požar zahvatio potkrovlje i treći sprat upravne zgrade i potkrovlje jedinice u kojoj su smešteni zatvorenici.

Vatra je lokalizovana tokom jutra, ali vatrogasci "i dalje gase male požare u nekim prostorima", saopštio je šef vatrogasne službe u Hantsvilu.

BREAKING: Crews are working to put out a fire at the TDCJ Walls Unit in Huntsville this morning. According to TDCJ, approximately 320 inmates have been evacuated & so far there have been no injuries reported. @abc13houston pic.twitter.com/zEblqCn2GR