AUSTRALIJA U ŠOKU! Monstrum koji je zgrozio svet ubistvom devojčice (3) IZLAZI NA SLOBODU!

Najmlađi australijski ubica, kriv za ubistvo trogodišnje devojčice, biće pušten iz zatvora uprkos upozorenjima stručnjaka da postoji velika verovatnoća da će opet da počini nasilni prekršaj.

U jednom od najšokantnijih slučajeva u australijskoj istoriji, sada 36-godišnji muškarac, poznat samo kao SLD, hodao je putem od svog doma kako bi ubio malenu Kortni Morli-Klark kada je imao samo 13 godina. Sudija Stiven Kampel prošlog petka je doneo tešku odluku da se SLD izvede iz zatvora i stavi pod stalni nadzor.

Naime, sud je čuo da je SLD imao vrlo teško detinjstvo. Bio je jedno od troje dece i zlostavljala ga je njegova majka narkomanka pre nego što je brigu o njemu preuzela socijalna služba, sa samo dve godine. Uprkos tome što je bio problematično dete, usvojila ga je porodica u malom gradu Point Klariju na centralnoj obali Australije kada je imao četiri godine. Međutim, novostečena stabilnost malo je promenila „poremećenu“ dečakovu prirodu. Dok je došao u tinejdžerske godine, psihijatar je bio uveren da SLD nikada neće postati funkcionalna odrasla osoba.

Što se tiče ubistva, problematični SLD je oteo trogodišnju Kortni iz njenog doma dok je spavala u januaru 2001. godine. Kortnino telo otkriveno je sledećeg jutra u visokoj travi, izbodena je nožem u srce i ostavljena, noseći samo pelenu.

SLD je preuzeo odgovornost za ovaj stravičan zločin. Tragedija je slomila srca širom Australije, ali sud nije znao šta da učini sa dečakom koji je počinio tako okrutno ubistvo. Za smernice o izricanju kazne, sudija Džejms Vud je pogledao britanski slučaj deteta Džejmsa Bulgera, kojeg su mučila i ubila dva 10-godišnja dečaka. SLD je osuđen na zatvorsku kaznu od 20 godina.

Kazna mu je istekla 2021. godine, ali smatralo se da je preopasan da bi bio pušten na slobodu, prenose lokalni mediji. Prošle nedelje ponovo je procenjena njegova moguća sloboda, napominjući da je malo ili nimalo šanse za rehabilitaciju za SLD u zatvoru. Doduše, ni stručnjaci nisu uvereni da će sloboda da rehabilituje SLD-a.

Inače, SLD-u je dijagnostikovan teški poremećaj ličnosti sa antisocijalnim i psihopatskim znakovima. Karakteriše ga potpuno odsustvo empatije.

