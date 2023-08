SUPERĆELIJSKE OLUJE PRETE EVROPI: Moguć i tornado! Drugog dana vikenda u Alpima SNEG!

Na području jugozapadne i centralne Evrope danas se očekuju veoma jake oluje.

Području od Pirinejskog poluostrva preko juga Francuske, zapada Mediterana i Alpa do juga Poljske i severa Slovačke danas prete veoma obilni pljuskovi i jake grmljavinske oluje.

Španije, nariočito na području Barselone, na severu Italije, u oblasti Alpa, na severu i zapadu Austrije, na jugu Češke, na krajnjem jugoistoku Nemačke i u delovima Švajcarske.

U ovim predelima očekuje se opasnost i od veoma snažnih superćelijskih oluja i tornada. Očekuje se da padne i preko 100 litara kiše, uz opasnost od poplava i bujica, a mogući su i orkanski vetrovi preko 120 km/h.

Ove oluje posledice su veoma izraženog ciklona sa centrom iznad severnog Atlantika i veoma izraženog hladnog fronta u sklopu njega, koji će danas stići do Alpa i protezati se od jugozapada Evrope do centralnih predela i razdvajati dve suprotne vazdušne mase, vrelu sa istoka i osetnu hladniju sa zapada. Veoma sveža vazdušna masa iza hladnog fronta koja će sa Atlantika preko zapadne Evrope prodrati do centralne Evrope, Alpa i zapadnog Mediterana stvaraće idealne uslove za oluje i obilne padavine, ali će doneti i prave jesenje temperature sa vrednostima oko 15 stepeni.

Drugog dana vikenda biće još hladnije, a u višim predelima Alpa padaće sneg, pri čemu će na visinama iznad 2000 metara da padne od 10 do 20 cm snega, što nije retka pojava na samom kraju avgusta.

Istovremeno, ovog vikenda nad našim područjem nalazi se centar jezgra vrele vazdušne mase, uz vedro vreme i temperature i do 40 stepeni, a ovaj sistem neće dozvoliti da oluje sa zapada prodru do našeg područja preko Alpa.

Jedino se danas u južnim predelima Balkana očekuju pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom širom Grčke i Severne Makedonije i to kao posledica jačeg razvoja oblačnosti usled velikih vrućina.

Drugog dana vikenda iznad zapadnog i centralnog Mediterana formiraće se sekundarni ciklon, koji će obilne padavine i grmljavinske oluje u ponedeljak prvo doneti Sloveniji, Hrvatskoj i oblasti Jadrana, a u utorak i Srbiji, uz osetniji pad temperature i to za 10 do 15 stepeni, pri čemu će doći do prekida aktuelnog toplotnog talasa.

Ono što je sigurno, već u ponedeljak uveče i tokom utorka grmljavinskih oluja biće i u Srbiji, a u kom obliku još uvek je rano precizirati, ali ne treba strahovati od oluja poput onih kojih se tokom ovog vikenda očekuju u zapdnoj polovini Evrope.