MISTERIJA DUGA 30 GODINA REŠENA! Nakon što je muž pretukao, ona KIDNAPOVALA svoje ćerke i otišla, a onda se desilo OVO! (VIDEO)

Neke životne priče toliko podsećaju na film da je prosto nemoguće pomisliti da su se zaista desile. Međutim, život ume da bude mnogo komplikovaniji nego bilo šta napisano, odnosno izmaštano.

Ovo je jedna od takvih priča. Istinita. Sve počinje 1985 godine.

Majka iz Amerike je kidnapovala svoje dve ćerke i odvela ih u nepoznato, što dalje od muža koji ju je pretukao.

Tri decenije, odnosno 31 godinu kasnije ova priča dobiće svoj epilog. Naime, tog 26. avgusta 1985. godine, tada 37-godišnja Ilejn Jejts, sa svoje dve ćerke 4-godišnjom Kimberli i 10-mesečnom Keli nestala je tokom borbe za starateljstvo sa bivšim mužem.

Elejn je zatekla muža, Rasela Jejtsa u prevari, kada je došlo do svađe u kojoj je on nju pretukao i nestala je sa ćerkama iz njihovog doma na Roud Ajlendu u SAD. Narednih 30 godina Rasel je bezuspešno je pokušavao da sazna gde su mu ćerke. Sve do 2016. godine kada je ceo slučaj počeo da se odmotava.

Majka se sada suočava sa optužbom za otmicu zbog koje joj preti 20 godina zatvora.

Te 2017. godine, policija je nakon istrage duge tri decenije, shvatila da nekada Elejn Jejts živi pod novim identitetom kao Lijana Voldberg sa ćerkama u Teksasu. Kompjuterski su napravili fotografije dece kako bi danas izgledala i na osnovu tih generičkih fotografija, postavljenih na društvenim mrežama ušlo im se u trag.

Zatekli su je u njenom novom domu u Hjustonu, 3.000 kilometara dalje. Ćerke su udate i žive sa svojim novim porodicama i to pod alijasima. Njihovi novi identiteti nisu saopšteni. Majka se sada suočava sa optužbom za otmicu zbog koje joj preti 20 godina zatvora. Policajci su ispričali da se Elejn nije opirala hapšenju i da je sve ispričala.

Jejts je uhapšena 2015. godine i čekala je ekstradiciju iz Teksasa na Roud Ajlend. Ćerke su, nezavisno od majke, saslušane u policiji i dobile su očev broj telefona. Za sada nije poznato da li su uopšte znale za svoj prethodni identitet. Rasel Jejts je takođe obavešten o svemu.

- Oduvek sam pokušavao da nađem svoju decu i konačno mogu da ih kontaktiram - ispričao je Rasel. On je dodao da želi da sazna celu istinu i da ponovo kontaktira svoje ćerke, ali da mu nije stalo do toga da žena krivično odgovara.



- To neće olakšati situaciju ni meni ni bilo kome - rekao je, prenosio je Washington Post.

Rasel ne poriče da je tokom svađe pretukao suprugu, ne negira ni da je uhvaćen bio u prevari, ali tvrdi da je ona njega bila prva udarila. Majka je sa ćerkama nestala tri nedelje nakon incidenta, dok je otac bio na poslu. Navodno ni njena majka nije znala gde joj ćerka sa unukama. Rasel i Elejn su se zabavljali od srednje škole, a 16 godina kasnije su dobili decu.

Priznaje da je bio loš suprug, ali dobar otac, kao i da je želeo slobodu i da žali zbog svega što je uradio i da to nikada ne bi ponovio.

- Samo se nadam da će me deca kontaktirati. Tragao sam za njima 30 godina - zaključio je tada.

