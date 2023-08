TUŽITE SAMI SEBE: Mask je savetovao američko Ministarstvo pravde

Američki biznismen Ilon Mask savetovao je Ministarstvu pravde Sjedinjenih Država da tuži samog sebe.

O tome je pisao na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter), tekst publikacije citira TASS.

-Američko ministarstvo pravde moraće da tuži samo sebe, navodi se u saopštenju.

Tako je Mask prokomentarisao poruku američkog ekonomiste Aleksa Tabaruka, koji je napisao da Ministarstvo pravde promoviše ideju da samo građani SAD mogu da se prijave za posao.

DOJ needs to sue themselves! https://t.co/TuugrdtYut