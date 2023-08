Anđus: Smatram da Prigožin nije bio u avionu, ako je nestao, on je odavno streljan! Verujem da je ovo fingirani avionski pad!

Na snimku ne vidimo ništa, nikakvi leševi nisu nađeni, besmisleno je da se žrtvuje posada za nekoga ko vam je već u rukama, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić novinar Dejan Anđus.

Anđus je rekao da je među prvima izrazio sumnju da je Prigožin uopšte bio u avionu, dodaje da, ako je on stradao, smatra da je odavno stradao.

- Kako je on pokušao da uzme vlast, to je prosto nemoguće, da tako jedan iskusan ratnik i blizak saradnik Putina uradi takvo nešto – rekao je Anđus.

Kako kaže, to je prosto nemoguće i za njega je to fenomen.

- Pričalo se da je možda sve u dogovoru, što ja ne smatram da jeste. Ali svakako je bilo nemoguće. Drugo, to ime Vagner. Odakle to ime njima, u jednoj pravoslavnoj Rusiji, da im se glavna paravojna jedinica zove Vagner – rekao je Anđus.

Ističe da je vrlo upitno i otkud on u avionu, kako je on mogao da ide i izađe iz zatvora i da se tako razleti i leti privatnim avionom.

- Smatram da nije bio u avionu, ako je nestao, on je odavno streljan. Mi ovde na snimku ne vidimo ništa, nikakvi leševi nisu nađeni, besmisleno je da se žrtvuje posada za nekoga ko vam je već u rukama – rekao je Anđus.

Ističe da je sve pod velom misterije, smatra da je ovo fingirani avionski pad.

Dragan Petrović, naučni savetnik sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu, rekao je da je ovo za ukupno zbivanje u ukrajinskoj krizi, ona je marginalna.

- Ako je on nastradao od protivnika Rusije, onda je to poraz Rusije da je neko mogao da takvo nešto uradi na njihovoj teritoriji - Petrović.

Petrović je rekao da je dovedeno do sukoba u kojem se ishod zna, a to je pobeda Rusije. Dodaje da svako ko ima veze sa realnošću mora to da zna.

- Ovo sve ide na ruku SAD i Bajdenu. Rusija se bori jednom rukom, ona ne koristi rezerviste, regrute, samo koristi profesionalnu vojsku i aktivnu rezervu – rekao je Petrović.

On je rekao da će da drže liniju fronta i da koristeći svoju prednost, iscrpe ukrajinske snage koje će u jednom trenutku kolabirati.

- Ovo je jedan rat iscrpljivanja u kojem se pobednik zna, a to je Rusija – rekoa je Petrović.

Pukovnik Velibor Stević, rekao je da niko nije dokazao da je Prigožin poginuo, dodaje da je čak imao i dve lične karte sa različitim podacima.

- On nije tako naivan, nisu to plaćenici i robijaši – ističe Stević.

Kako kaže, treba biti realan, dodaje da čak i marš na Moskvu takođe nije realan, ističe da nije istina da su došli na 200 kilometara do ruske prestonice.

- Dok ne dobijemo DNK analize leševa ne možemo da znamo da je poginuo – rekao je Stević.

Kako kaže, ovo Rusiji ne odgovara i smatra da oni ovo nisu uradili.

Javni komentator Biljana Obradović, rekla je da je sačekala da vidi šta će se sve dešavati, a onda sam rekla još 7. aprila da je njegova sudbina zapečaćena i da neće ostati živ.

- On je znao mnogo toga i još pre agresije, kako se spremala i kako je sve to teklo - rekla je Obradović.

Kako kaže, taj marš koji se desio bio je samo još jedno potpisivanje smrtne kazne, dodaje da je pitanje kada je on ubijen. Dodaje da je nama ovo prikazano, i simbolično je eksplodirao na 60 kilometara od rezidencije Vladimira Putina.

