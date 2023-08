POGINUO 'DUH KIJEVA' KOJI JE OBUČAVAN ZA F-16: Zašto su ga Ameri zvali Đus i što je zbog njega spaljen KLAVIR na auto-putu? (VIDEO)

Ukrajinska ratna avijacija objavila je da je Andrij Pilščikov, vojni pilot i zagovornik nabavke američkih borbenih aviona F-16 za Ukrajinu, bio među troje stradalih u sudaru dva aviona tokom trenažnog leta zapadno od Kijeva.

Gardijan prenosi da se sudar desio u petak, kao i da je nadimak Pilščikova bio "Đus", objašnjavajući da su mu taj nadimak dodelili piloti instruktori iz SAD tokom obuke zato što Pilščikov nije pio alkohol.

Navodi se da se i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oprostio od "Đusa" u noćnom video obraćanju, navodeći da je Pilščikov bio "jedan od onih koji su u velikoj meri pomogli državi".

Gardijan navodi da su ukrajinski istražitelji pokrenuli postupak povodom stradanja "Đusa" i druge dvojice pilota, a za sada nema naznaka upletenosti Rusije u ovaj incident.

Burning the piano for fallen Ukrainian pilots…



According to tradition, pianos are burned in honor of fallen pilots. Callsigns are written on it.



This one was dedicated to Juice, Minka and Prokazin. pic.twitter.com/gHuEvgPnnc