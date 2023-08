RUSKI MEDIJI TVRDE: Prigožin tajno sahranjen u Sankt Peterburgu u skladu sa željom rodbine

Ruski sajt msk1.ru objavio je da je vođa vagnerovaca Jevgenij Prigožin danas tajno sahranjen na groblju u Sankt Peterburgu.

Navodi se da je njegova pres služba saopštila da je to učinjeno u popodnevnim časovima na groblju Porohovski u skladu sa željom Prigožinove rodbine.

Izveštaču ruskog sajta sa tog groblja rečeno je da je pogreb održan u zatvorenom formatu, a informacija o tome da je Prigožin sahranjen nije odmah obavljena.

- Da, mogu da potvrdim, sahranjen je pre sat vremena. Bilo je planirano u 15.00 časova, ali je oko 16.00 sahranjen. To je obavljeno u zatvorenom režimu prema želji rodbine - rečeno je izveštaču msk1.ru.

Prethodno je pipadnik "Vagnera" kazao izveštaču ruskog sajta Fontanka sa drugog groblja u Sankt Peterburgu da je "telo dovezeno".

On je kazao da se očekuje da tu dođu vođe plaćenika.

Izveštač ruskog medija je naveo da su se tri pogrebna vozila i dva civilna automobila pojavila na groblju Beloostrovski, a među njima je bio i jedan BMW.

On je video i ljude kako ubrzano sređuju travnjak i kopaju grob, kao i reportera CNN Metjua Čensa.

