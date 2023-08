SAHRANJEN PORED OCA U SANKT PETERSBURGU! Pojavili se prvi snimci sa sahrane Jevgenija Prigožina: Okupio se veliki broj građana (VIDEO)

Na groblju su bile jake policijske snage.

Šef Vagnerovaca Jevgenij Prigožin sahranjen je danas u Sankt Petersburgu u krugu porodice i najbližih prijatelja.

„Oproštaj od Jevgenija Viktoroviča protekao je u zatvorenom formatu. Oni koji žele da se oproste mogu da posete Porohovsko groblje“, navodi se u kratkoj objavi na Telegramu, uz fotografiju Prigožina.

Nekoliko sati nakon sahrane pojavile su se i prve fotografije i snimci Prigožinovog groba.

Na snimcima se može videti da je na sahranu, ipak, došlo više ljudi nego što je prethosno saopšteno, odnosno više stotina.

Na fotografijama koju je objavila agencija AP vidi se da je na ulazu i u samom groblju bile rapoređene policijske snage.

Na grobu Prigožina je krst sa tablom na kojoj piše njegove ime, kao i cveće i borove grane.

Jevgenij Prigožin sahranjen je pored svog oca, Viktora Jevgenjeviča Prigožina.

