NEMAČKI VEPROVI SU RADIOAKTIVNI!? Od nuklearne katastrofe u Černobilju nivo cezijuma smanjio se kod svih drugih životinja OSIM KOD NJIH!

Već je od ranije poznato da divlje svinje u jugoistočnoj Nemačkoj imaju visoke nivoe radioaktivnog cezijuma u organizmima, što se često pripisivalo nuklearnoj katastrofi u Černobilju koja se desila 1986.

Iako su se nivoi radioaktivnosti smanjili kod drugih životinja, iz nekog misterioznog razloga su se zadržali u veprovima, što je fenomen poznat kao "paradoks divlje svinje".

Prema najnovijem istraživanju, za ovu pojavu su uz Černobilj kriva i testiranja nuklearnog oružja sprovedena sredinom 20. veka, odnosno izgleda da se veprovi zbog černobiljske katastrofe i nuklearnih testiranja i dalje kontaminiraju radioaktivnim materijalom putem ishrane, piše Sajens alert, a prenosi Indeks.

Radioaktivno zagađenje koje dospe u životnu sredinu nakon nuklearne nesreće predstavlja značajnu pretnju ekosistemima.

Nakon černobiljske katastrofe, koja se dogodila pre 37 godina, došlo je do povećanja kontaminacije radioaktivnim cezijumom, posebno cezijumom-137, čije je vreme poluraspada oko 30 godina.

Međutim, vreme poluraspada puno stabilnijeg izotopa cezijuma-135, koji može da nastane nuklearnom fisijom, traje više od dva miliona godina.

Prema prethodnim istraživanjima, razmere cezijuma-135 i cezijuma-137 može da ukazuje na izvor samog cezijuma. Visoka razmera ukazuje na eksplozije nuklearnog oružja, a nizak na nuklearne reaktore.

Zato su radioekolog Feliks Šteger s Univerziteta Lajbnic u Nemačkoj i njegove kolege uradili analizu nivoa cezijuma u 48 uzoraka mesa divljih svinja koje su od 2019. do 2021. prikupili lovci iz 11 regiona Bavarske.

