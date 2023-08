Nedostatak litijuma širom sveta mogao bi doći već 2025. godine

Nestašica litijuma širom sveta mogla bi da bude na putu jer potražnja za metalom raste.

„Očekuje se da će globalna ponuda litijuma ući u deficit u odnosu na potražnju do 2025. godine“, rekao je BMI, istraživačka jedinica Fitch Solutions.

Buldožer pomera rudu litijuma u ​​rudniku Sigma Lithium Ksuka u blizini Itinge, država Minas Gerais, Brazil, u sredu, 14. juna 2023. Brazilska država sa nekim od najvećih svetskih rudnika gvožđa želi da privuče investitore u svoja ležišta litijuma u nastojati da podmiri rastuću potražnju za ključnim materijalom u baterijama električnih vozila.

Buldožer prenosi rudu litijuma u ​​rudniku Sigma Lithium Ksuka u blizini Itinge, država Minas Gerais, Brazil.

Svet bi se mogao suočiti sa nestašicom litijuma jer potražnja za metalom raste, a neki analitičari predviđaju da bi to moglo doći već 2025. Drugi, međutim, vide duži vremenski okvir pre nego što dođe do tog manjka.

BMI, istraživačka jedinica kompanije Fitch Solutions, bila je među onima koji predviđaju deficit snabdevanja litijumom do 2025. U nedavno objavljenom izveštaju, BMI je u velikoj meri pripisao deficit kineskoj potražnji za litijumom koja je veća od njene ponude.

„Očekujemo prosečan godišnji rast od 20,4% godišnje potražnje za litijumom u Kini samo za EV tokom 2023-2032“, navodi se u izveštaju.

Nasuprot tome, kineska ponuda litijuma će porasti samo za 6% u istom periodu, rekao je BMI, dodajući da ta stopa ne može zadovoljiti ni jednu trećinu predviđene potražnje.

Kina je treći najveći svetski proizvođač litijuma, koji je sastavni element baterija za električna vozila.

Svet je 2021. proizveo 540.000 metričkih tona litijuma, a do 2030. Svetski ekonomski forum predviđa da će globalna potražnja dostići preko 3 miliona metričkih tona.

Globalni lanac snabdevanja baterijama možda će ponovo naći nedostatak litijuma koji se približava kraju ove decenije.

Prema predviđanjima S&P Global Commoditi Insights-a, prodaja električnih vozila bi trebalo da dostigne 13,8 miliona u 2023. godini, ali će naknadno skočiti na više od 30 miliona do 2030. godine.

„U osnovi verujemo u nedostatak industrije litijuma. Naravno, predviđamo rast ponude, ali potražnja će rasti mnogo bržim tempom“, rekla je Korin Blanšar, direktorka Dojče banke za istraživanje litijuma i čiste tehnologije.

Do kraja 2025. Blanchard vidi „skromni deficit“ od oko 40.000 do 60.000 tona ekvivalenta litijum karbonata, ali predviđa širi deficit koji će iznositi 768.000 tona do kraja 2030.

Deficit 2030?

Drugi analitičari ne vide da će deficit doći tako brzo, ali ipak predviđaju manjak do kraja decenije.

Dok bi više rudnika litijuma i projekata istraživanja rudarstva koji se pojavljuju na mreži moglo da podrži rastuću potražnju, to bi samo produžilo pistu za još nekoliko godina, prema procenama Ristad Energi-a.

Prema kompaniji za istraživanje energetike, stotine litijumskih projekata su trenutno u fazi istraživanja, ali složenost u geologiji i dugotrajan proces izdavanja dozvola i dalje predstavljaju izazove.

Prema podacima Refinitiva, u svetu trenutno postoji samo 101 rudnik litijuma.

Potpredsednica kompanije Ristad Energi Suzan Zou procenjuje da će se ukupna ponuda rudnika litijuma povećati za 30% i 40% na godišnjem nivou 2023. i 2024. godine, i da će rudari nastaviti da razvijaju postojeće i grinfild projekte usred „globalnog napora da se elektrificira transport“.

Iako bi to moglo da ukaže na globalni višak litijuma sledeće godine, nestašice bi mogle početi da muče lance snabdevanja 2028.

„U narednih nekoliko godina, iako bi snabdevanje litijumom moglo ostati adekvatno na svetskom nivou, regionalna neravnoteža snabdevanja je i dalje neizbežna“, dodao je Zou, napominjući da regionalni rudarski i prerađivački kapaciteti u SAD i Evropi možda neće moći da održe korak sa potražnjom za EV baterijama.

„Globalni lanac snabdevanja baterijama može ponovo zateći nedostatak litijuma koji se približava kraju ove decenije kada rast ponude možda neće pratiti rast potražnje“, rekla je ona.

U tom scenariju, Zou je rekao da bi cene litijuma mogle da porastu do svojih istorijskih maksimuma iz 2022. godine, što bi zauzvrat povećalo troškove proizvodnje baterija.

Cene litijum karbonata porasle su na rekordnih 600.000 juana po toni u novembru 2022, više od 12 puta u odnosu na cene u januaru 2021.

Vood Mackenzie na sličan način predviđa da će ukupno tržište litijuma imati višak ponude u narednim godinama. Međutim, kontinuirani rast potražnje i vrlo mali broj projekata koji ulazi u proizvodnju početkom 2030-ih.

