NEVEROVATAN SNIMAK! Pilot iz Amerike uspeo da usnimi redak vremenski fenomen: POGLEDAJTE MAGIJU NA NEBU! (VIDEO)

Pojavljuje se za vreme izraženih grmljavinskih oluja kada je vrlo pojačano električno polje u donjem sloju atmosfere. Američki pilot snimio je redak vremenski fenomen tokom evakuacija zbog uragana Idalije na Floridi.

Snimak fenomena poznatog kao Vatra svetog Ilije, Elmova vatra ili Vatra svetog Elma snimili su piloti iz vazdušne baze MakDil.

Na stranici zračne baze je objavljeno:

- Tokom evakuacije, 50. ARS je snimila Vatru svetog Elma, vremenski fenomen u kojem se stvara svetleća plazma u atmosferskom električnom polju.

A plane being evacuated from MacDill Air Force Base in Tampa, FL due to Hurricane #Idalia recorded St. Elmo's Fire, a lightning-like weather phenomenon which is a coronal discharge of plasma. pic.twitter.com/wPJcNtNfjP