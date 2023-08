Nova knjiga: Zelenski na prvom sastanku u Beloj kući razbesneo Bajdena

Prema novoj knjizi američkog pisca i novinara Frenklina Foera, koja će uskoro biti objavljena, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije baš briljirao na svom prvom sastanku s američkim predsednikom Džozefom Bajdenom u Beloj kući.

Kako piše Foer, zahtev ukrajinskog lidera da se Ukrajina pridruži NATO i apsurdna analiza dinamike saveza razbesneli su američkog predsednika, prenosi Gardijan.

Knjiga "Poslednji političar: U krugu Bele kuće Džozefa Bajdena i borba za američku budućnost" (The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future) trebalo bi da bude objavljena sledeće nedelje.

Foer prilikom pisanja o prvom sastanku Bajdena i Zelenskog, koji je održan 1. septembra 2021. ne koristi direktne citate niti navodi izvore, ali njegov izdavač, Pinguin Rendom Haus, navodi da se knjiga zasniva na kontaktima s unutrašnjim krugom savetnika koji već decenijama okružuju Bajdena.

Nakon što je 2019. Zelenski izabran za predsednika, dugo je tražio sastanak u Beloj kući, a Donald Tramp ga je odbio jer ukrajinski predsednik nije hteo da učestvuje u potrazi za "prljavim vešom" Trampovih suparnika, što je uključivalo i Bajdena, navodi se, između ostalog, u knjizi.

Foer tvrdi da je Zelenski Beloj kući zamerio na ovakvom postupku i poniženju u političkom smislu, i da je možda podsvesno za to krivio i Bajdena.

On navodi i da Zelenski nije smatrao da je Bajden odlučan i jak lider, posebno zbog toga što je 2021. odustao od sankcija protiv ruske firme koja je gradila Severni tok 2, gasovod do Nemačke.

Bajden je naposletku pristao na sastanak sa Zelenskim, ali, piše Foer, nije imao neko dobro mišljenje o njemu zbog prijateljskih odnosa koje je ukrajinski predsednik uspostavio s desničarskim republikanskim senatorom iz Teksasa, Tedom Kruzom, s kojim se zbližio zbog istih stavova o Severnom toku.

Foer piše da je sastanak između dvojice lidera počeo kako treba, ali da Zelenski očito nije bio svestan kakve se sumnje Bajdenu motaju po glavi i kakav je njegov moralni kodeks.

Naime, Bajden je očekivao izraze zahvalnosti zbog podrške SAD, piše Foer, a Zelenski je počeo da niže dugačak spisak dodatnih zahteva, među kojima je glavni bio pridruživanje Ukrajine NATO.

Bajden je tada imao 78 godina, Zelenski 43.

Foer navodi da je stariji predsednik pokušao da mlađem prenese mudrost koja bi ublažila ambicije Zelenskog. Zelenski je, međutim, postao frustriran. Nakon što je molio da se pridruži NATO, počeo je da drži predavanje da je ta organizacija, zapravo, istorijska relikvija sa sve manjim značajem i rekao Bajdenu da će Francuska i Nemačka izaći iz NATO.

"Bila je to apsurdna analiza - i očigledna kontradikcija. A to je razbesnelo Bajdena", piše Foer u svojoj knjizi.