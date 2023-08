IZVORI ROJTERSA: Posle Putina ni Si Đinping ne dolazi na samit G20 u Nju Delhiju

Kineski predsednik Si Đinping verovatno neće naredne nedelje prisustvovati samitu lidera Grupe 20 industrijski razvijenih zemalja.

To su za Rojters rekli izvori u Indiji i Kini.



Ranije je najavljeno da ni predsednik Rusije Vladimir Putin neće biti na samitu, već će ga menjati šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

Samit se u Nju Delhiju održava 9. i 10. septembra.

Exclusive: China's Xi likely to skip G20 summit in India https://t.co/3QF47YOIlo pic.twitter.com/T4RegmW06c