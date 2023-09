AMERIKA UVELA SANKCIJE MAJCI RAMZANA KADIROVA: Čečenski lider zagrmeo: Američki zločinci, nećete se izvući! (VIDEO)

Pošto je majka čečenskog lidera stavljena na listu sankcija SAD, Ramzan Kadirov je u najnovijem videu objavljenom na Telegramu uputio direktne pretnje Amerikancima i NATO alijansi.

Video je na Tviteru podelio zamenik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko, dodajući video-snimku prevod na engleski.

- Brzo skinite sankcije. Neću vam oprostiti što ste sankcionisali moju majku. Učiniću sve! - navodi se na snimku.

After Kadyrov's mother appeared on the US sanctions lists, he moved on to direct threats:



"Well, this only unties our hands. If the States have legitimized such criminal methods for themselves, then we will not limit ourselves by any boundaries.

The first and second Chechen…