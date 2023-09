FIZIČAR S HARVARDA ŠOKIRAO PLANETU: Sa dna Tihog okeana izvukli smo deo svemirskog broda VANZEMALJACA!

Fizičar sa Harvarda Avi Loeb, koji godinama istražuje da li ima života na drugim planetima, izjavio je kako rezultati prve analize fragmenata koje je njegov tim u junu izvukao iz Tihog okeana sugerišu na to da je u pitanju predmet koji vuče poreklo sa druge planete.

Svetski naučnik Humberto Kampins pozdravio je uspeh ovog naučnog tima i složio se sa Loebovim tvrdnjama da je „vanzemaljski“ materijal sa druge planete prvi put pronađen na Zemlji.

„Skidam kapu ovim ljudima. Mislim da je ovo bio meteorit koji je došao izvan Sunčevog sistema“, rekao je astronom. Ipak, pored čvrste podrške sa jedne strane, Loeba su pojedini stručnjaci osporili, piše Dejli mejl.

If there are more intelligent species out there than us, are they wasting money on war? What do you think? Let me know in the comments 👇 And check out my full interview with Avi Loeb – link in bio. ☝️ pic.twitter.com/WbRxB3qKb6 — Prof. Brian Keating (@DrBrianKeating) 30. август 2023.



Loeb tvrdi da sićušne metalne kuglice imaju sastav „nikad viđenih“ elemenata koji se ne poklapaju ni sa jednom prirodnom ili veštačkom legurom.

Prema njegovim rečima, ovaj materijal bi mogao da bude dokaz da je meteorit koji je pao na obalu Papue Nove Gvineje 2014. zapravo svemirska letelica vanzemaljaca.

Međutim, profesor Kampins veruje da sastav tih kuglica ukazuje na to da je u pitanju materijal sa udaljene egzoplanete ili velikog međuzvezdanog asteroida.

Profesor sa Univerziteta u Mančesteru Majkl Garet ipak smatra da je malo verovatno da se neka vanzemaljska letelica srušila ovde ili bilo gde drugde u Sunčevom sistemu.

Naučnik Metju Gendž sa Imperijal koledža u Londonu je rekao da je „veoma skeptičan“ u vezi sa navodnim otkrićem.

„More je krcato kuglicama i prirodnim i veštačkim, od ostataka satelita, materijalima koje je naneo vetar ili čak onih od nuklearnih testova. Možete pronaći sve vrste čudnih čestica u morskoj dubini“, rekao je on, a preneo Dejli mejl.



Međutim, Gendž je upozorio da ne treba u potpunosti odbaciti nalaze do kojih je došao Loeb, jer rezultati istraživanja nisu u celini objavljeni.

It seems that Professor Avi Loeb has found the first-ever material from an interstellar object - but is it naturally-occurring, or artificial? The world waits for further analysis.https://t.co/6yAUn3mfsQ — Nick Pope (@nickpopemod) 30. август 2023.

„Bio bih oduševljen da je sve ovo dokaz da postoje vanzemaljci, bilo bi to jedno od najvećih otkrića u ljudskoj istoriji“, rekao je on.

Astronom sa Univerziteta u Kanadi Piter Braun takođe smatra da pronađeni elementi potiču od meteorita koji je pao u Tihi okean pre skoro deset godina.

Otkriće do kojeg je došao Loeb detaljno je opisano, ali tek treba da se uradi recenzija. Neki članovi naučne zajednice pak odbijaju da se uključe u ovaj rad.

„Ljudima je muka od tvrdnji Avija Loeba“, rekao je za Njujork tajms astrofizičar sa Univerziteta u Arizoni Stiv Deš.

„To ismeva dobru nauku – mešanje prave nauke sa ovim smešnim senzacionalizmom“, kazao je on.

The IM1 Spherules from the Pacific Ocean Have Extrasolar Composition ☄️🌌



Avi Loeb confirms that the metal fragments have an interstellar origin. No proof of ET technology yet though.



"Wonderful news! For the first time in history, scientists analyzed materials from a… pic.twitter.com/PZKzKlV5VQ — Mike Colangelo (@MikeColangelo) 29. август 2023.



Astrofizičar Stiven Tingej takođe je rekao da tvrdnje naučnika prvo treba da prođu kroz recenzije, pre nego što počnu da iznose čvrste stavove.

Poreklo cele ove sage datira pre skoro deceniju kada je meteor, poznat i kao zvezda padalica, udario u Zemljinu atmosferu. Meteor „IM1“ srušio se u blizini ostrva Manus, Papua Nova Gvineja, 8. januara 2014. godine, nakon što je putovao kroz svemir brzinom većom od 210.000 kilometara na sat – brzina koja znatno premašuje prosečnu brzinu kojom meteori kruže unutar Sunčevog sistema.



Odlučan da pronađe ostatke, Loeb je angažovao tim naučnika i u junu je krenuo na ekspediciju kako bi pronašao meteor. Misiju, vrednu 1,5 miliona dolara, finansirao je milioner Čarls Hoskinson.

Tokom ekspedicije naučnici su pronašli oko 700 sićušnih metalnih sfera, a 57, koje su do sada analizirane, sadrže čestice koje se ne poklapaju ni sa jednom prirodnom ili veštačkom legurom na našoj planeti, Mesecu, Marsu ili drugim prirodnim meteoritima u Sunčevom sistemu.

Lantana i uranijuma bilo je 500 puta više nego u zemaljskim stenama, piše portal.

Loeb je ocenio da ovo otkriće „prelazi granice u astronomiji, gde se ono što se nalazi izvan Sunčevog sistema proučava kroz mikroskop, a ne teleskop“.

