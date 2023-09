Papa pohvalio tradiciju verskih sloboda u Mongoliji i upozorio na korupciju

Papa Franja je danas pohvalio tradiciju verskih sloboda u Mongoliji, koja datira iz vremena njenog osnivača Džingis Kana, a prvu ikada papsku posetu ovoj azijskoj državi, započeo je molbom za mir i okončanje „podmukle pretnje od korupcije”.

Papa se sastao sa predsednikom Uknaginom Kurelsukom unutar tradicionalnog mongolskog šatora, okrugle jurte postavljene unutar državne palate, i napisao poruku u knjizi gostiju da je u poseti Mongoliji, „zemlji mladoj i drevnoj, modernoj i bogatoj tradicijim” kao hodočasnik mira, prenosi AP.

U Mongoliji, u kojoj su većina građana budisti, ima samo 1.450 katolika.

Dok je hrišćanstvo u regionu prisutno stotinama godina, Katolička crkva je u Mongoliji dozvoljena tek od 1992. godine, nakon raspada S S SR-a i uvođenja verskih sloboda u ustav nove države.



U obraćanju papa Franja je pohvalio mongolsku tradiciju verske slobode, napominjući da je takva tolerancija postojala čak i tokom perioda ogromne ekspanzije Mongolskog carstva na veći deo sveta.

Na svom vrhuncu, carstvo se protezalo čak na zapad do Mađarske, a danas je to država bez izlaza na more, u sendviču između Rusije i Kine, pretežno budistička, sa tradicionalnim vezama sa lamama na Tibetu, navodi AP.

„Činjenica da je carstvo obuhvatalo tako daleke i različite zemlje tokom vekova svedoči o izvanrednoj sposobnosti vaših predaka da priznaju posebnosti naroda prisutnih na njenoj ogromnoj teritoriji i da te kvalitete stave u službu zajedničkog razvoja “, rekao je papa predsedniku Mongolije u obraćanju u državnoj palati.

On je dodao da bi „ovaj model trebalo da bude vrednovan i ponovo prihvaćen u naše vreme“.

Kurelsuk se u svom obraćanju takođe osvrnuo na „mongolski mir“ iz vremena imperije i rekao da isti duh i dalje vodi napore Mongolije da bude "miran, multilateralni igrač na svetskoj sceni".

On je takođe pohvalio napore Mongolije da brine o životnoj sredini, ali je ukazao na potrebu za borbom protiv korupcije, što se očigledno odnosilo na skandal oko trgovine države sa Kinom i navodne krađe 385.000 tona uglja, navodi AP.

Papa Franja je predsedniku dao kopiju pisma koje je tadašnji vladar Mongolskog carstva, Gujuk Kan, napisao papi Inoćentiju IV 1246. godine, nakon što je crkva poslala izaslanike na istok kako bi saznala namere carstva koje je u velikoj meri napredovalo.

Vlada Mongolije je 2023. proglasila „godinom borbe protiv korupcije“ i poručila da sprovodi plan od pet tačaka zasnovan na Transparensi internešenel, organizaciji koja je prošle godine rangirala Mongoliju na 116. mesto u svom indeksu korupcije.



Kasnije danas papa treba da se sastane sa sveštenicima i misionarima koji brinu o maloj katoličkoj zajednici u zemlji u katedrali Svetog Petra i Pavla u Ulan Batoru, glavnom gradu zemlje.