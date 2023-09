Mama iz Virdžinije imala odnose sa tinejdžerom (15) iz komšiluka: Čeka je do 30 godina robije, ako je osude

Ešli Vots (37) iz američke države Virdžinija uhapšena je jer je navodno seksualno iskorišćavala blizance (15) koji su živeli u komšiluku. Ona je, kako se navodi, mesecima održavala zabranjenu vezu sa tinejdžerima. Uhapšena je kada je muž uhvatio u toplesu sa jednim od braće, prenosi Fox news.

Ešli Vots je navodno sa jednim od braće imala seksualnu vezu od juna 2022. godine, navodi se u optužnici. Policija u Česapiku primila je 22. februara anonimnu dojavu o "predatorskoj vezi".

Kako je suprug ispričao policajcima, 17. februara probudio se oko 2 ujutru i video da Ešli nema u krevetu, kada je sišao u prizemlje video je ženu bez gornjeg dela odeće na kauču, dok se tinejdžer "pretvarao da spava". Tinejdžer je rekao roditeljima da je kod komšinice otišao da bi pušio marihuanu i da je potom zaspao na njenom kauču. Nije priznao da je među njima došlo do seksa. On je ipak kasnije priznao ocu da je bilo seksa i to više puta.

Komšiji je ispričao da su on i Ešli zaljubljeni i da je ona imala nameru, kada tinejdžer napuni 17 godina, da ostavi muža i uda se za njega.

Mesecima kasnije, 2. jula, policija je pozvana u istu ulicu zbog sukoba između Ešli Vots i majke dečaka. On je navodno istrčao iz kuće, oborio majku na zemlju i davio je. Istog dana roditelji su prijavili nestanak dečaka.

Pronađen je u kući Ešli Vots, 26. jula, dvadesetak dana kasnije, u prostoru spavaće sobe koji je bio skriven dušekom, samo u boksericama. pre nego što je pusila policajce u kuću, obukla je brushalter.

Drugi brat je izjavio da ga je Ešli Vots neprimereno dodirivala, davala mu svoje gaćice i pozivala da kod nje da puše travu.

Votsova je optužena za neprilične akte sa detetom, a puštena je uz kauciju. Sledeće pojavljivanje pred sudom je 24. oktobra. Mogla bi da završi u zatvoru na 30 godina, ako bude osuđena.