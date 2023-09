Putin obišao rodni kraj svoje porodice: Ruski lider u poseti oblasti gde se srušio Prigožinov avion (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin posetio je sinoć selo Turginovo u Tverskom regionu odakle potiče njegova porodica, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prethodno su na društvenim mrežama korisnika iz Tverskog regiona objavljeni snimci na kojima se vidi kako Putin izlazi iz automobila i razgovara sa lokalnim stanovništvom.

Snimci su napravljeni kod sela Turginovo u Kalinjinskom okrugu Tverskog regiona.

- Jeste, tačno je - odgovorio je Peskov na pitanje agencije TAS o tome da li je Putin posetio taj region.

On je dodao da je Putin, posle posete radionici Senež odlučio da obiđe mesto odakle je njegova porodica rodom.

