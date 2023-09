OGROMAN POŽAR U SANKT PETERBURGU - Dim iznad grada, nebo obojeno u sivo! (VIDEO)

Na društvenim mrežama dele se snimci velikog požara u Sankt Peterburgu.

Stubovi dima prekrili su nebo iznad grada, a ruske službe javljaju da je vatra zahvatila područje površine 1.400 kvadratnih metara. Pišu da gori fabrika rashladnih uređaja, ali to nije potvrđeno.

Uzrok požara zasad je nepoznat.

Near St. Petersburg, a large fire is being eliminated on the territory of a cold storage facility in the village of Metallostroy, firefighters managed to localize the fire.



According to preliminary information, there were no casualties. pic.twitter.com/NbokoikAr5