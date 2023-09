Makron: Škole će biti neumoljive u zabrani nošenja muslimanskih abaja (VIDEO)

Đaci u Francuskoj neće moći da prođu kroz školska vrata ako se pojave u školi u abajama, izjavio je juče predsednik Emanuel Makron, rekavši da će vlasti biti ''neumoljive'' u primeni nove zabrane nošenja tradicionalne muslimanske odeće.

On se prvi put javno osvrnuo na novo pravilo oblačenja nakon posete školi u južnoj Francuskoj, prenosi AP.

- Znamo da će biti slučajeva kada će učenici pokušati da 'testiraju pravilo'' - rekao je Makron.

Govoreći o tome kako će se nova mera sprovoditi, Makron je rekao da će ''posebno osoblje'' biti raspoređeno u ''osetljive'' škole da pomogne direktorima i nastavnicima i da vodi dijalog sa učenicima i porodicama, ako bude potrebno.

Odluku o zabrani nošenja abaje prošle nedelje je uveo ministar obrazovanja Francuske Gabrijel Atal.

- Odlučio sam da više ne bude moguće da se abaja nosi u školama. Kada uđete u učionicu, ne bi trebalo da možete da prepoznate kojoj veri pripada učenik tako što ćete samo baciti pogled na nekog od njih - rekao je Atal.

France has banned the abaya dress in public schools. Is the French secular principle of 'laïcité' being weaponized against the country's Muslims? pic.twitter.com/zyOB1igJFm