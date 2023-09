VAŽNA INFORMACIJA ZA SVE KOJI LETUJU U GRČKOJ: Približava se opasna oluja najavljeni URAGAN i TORNADO

Ako ste na moru u Grčkoj, stižu loše vesti! Meteorolog Klearhos Marousakis upozorava na dolazak veoma lošeg vremena koje će karakterisati obilne padavine i izuzetno jaki vetrovi, čak u nivou uragana, u većem delu Grčke. Ovo loše vreme, kako navodi, može izazvati ekstremne vremenske pojave, uključujući grad, poplave, tornade, munje i visoke talase.

Marousakis ističe da će loše vreme početi u ponedeljak, krećući se sa severa i prvo zahvatajući kopno, Jonsko more, zapadni i severni Egej.U drugoj fazi, koja će trajati od utorka do srede, istočni delovi zemlje i južni regioni biće najviše pogođeni, a i zapadno-severozapadno Egejsko more će biti pod povećanim rizikom.

Posebno zabrinjava mogućnost formiranja mediteranskog ciklona, koji bi, iako trenutno deluje daleko od obala Grčke, mogao promeniti svoju putanju i uticati na nevreme u većem delu zemlje. Meteorolog apeluje na praćenje razvoja ove situacije. Marousakis ukazuje da su mora u okolini Grčke trenutno veoma topla, što može izazvati eksplozivnu nestabilnost i dovesti do izuzetno opasnih vremenskih uslova koji mogu ugroziti ljudske živote.

Evo i detaljnije prognoze za vikend i prve dane sledeće nedelje.

Subota, 2. septembar:

Na kopnu i istočnom Egejskom moru, uglavnom će biti vedro vreme s povremenom oblačnošću popodne, uz mogućnost kratkotrajnih kiša u brdskim područjima, posebno na severu. Vetar će duvati uglavnom sa severa brzinom od 3 do 5 stepeni Beauforta, dok će na Egejskom moru biti jači, od 5 do 6 stepeni Beauforta, sa povremenim lokalnim pojačanjima na 7 stepeni. Temperature će se kretati od 33 do 34 stepena Celzijusa na kopnu, dok će na ostrvima biti od 30 do 32 stepena Celzijusa.Građani Grčke se pozivaju na oprez i praćenje najnovijih vremenskih obaveštenja kako bi se pripremili za moguće nevreme.

