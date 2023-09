EKSPLODIRAO DRON U ODESI! VATRA ODMAH BUKNULA: Muškarac čuo jak zvuk, potrčao, skočio u šahtu i sve snimio

Ruski dronovi su tri i po sata gađali ukrajinsku luku Izmail, na Dunavu u regionu Odese, nanoseći značajnu štetu na infrastrukturi, a više zgrada se zapalilo, nekoliko sati pred današnji sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i šefa države Turske Redžepa Tajipa Erdogana u Sočiju, gde se očekuju razgovori o obnovi izvoza žita iz ukrajinskih crnomorskih luka.

Guverner Odese Oleh Kipe naveo je na Telegramu da u višesatnom ruskom napadu dronovima na luku Izmail nije bilo žrtava ili povređenih, ali da su na širem području grada oštećena skladišta i proizvodni pogoni kao i poljoprivredne mašine i oprema, preneo je Rojters.

Oko 17 dronova je oboreno, ali su neki pogodili mete, rekao je Kiper.

Na društvenim mrežama osvanuo je dramatičan snimak čoveka koji je skočio u šahtu pre nego što je dron eksplodirao u Odesi.

Russian kamikaze UAV strike on Ukraine’s Reni Port in Odesa region last night on fuel depots. pic.twitter.com/eXOnH3EOk8