PRVI SUSRET POSLE SKORO GODINU DANA - Počeo sastanak Erdogana i Putina u Sočiju (VIDEO)

Sastanak predsednika Rusije i Turske Vladimira Putina i Redžepa Tajipa Erdogana počeo je danas u Sočiju.

Pre zvaničnog sastanka, dvojica lidera su kratko razgovarala, prenose RIA Novosti.

Ovo je prvi susret Putina i Erdogana posle skoro godinu dana, a očekuje se da će oni razgovarati o dogovoru o izvozu žita iz crnomorskih luka, situaciji u Ukrajini i drugim pitanjima.

BREAKING: Erdoğan arrives in Sochi to meet with Putin pic.twitter.com/tMBDZvVMAk

Iz Kremlja je najavljeno da će dvojica lidera, osim o aktuelnim međunarodnim pitanjima, razgovarati o bilateralnoj saradnji.

Ankara je poslednjih nedelja intenzivirala napore da obnovi koridor za žito kako bi pomogla u ublažavanju globalne krize hrane.

The meeting of Putin and Erdogan. Body language says a lot. pic.twitter.com/VjnMq8tYNd