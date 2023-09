REVOLUCIONARNI HIRURŠKI ZAHVAT: 'Odštampani nos' pacijentkinji prvo bio presađen na ruku (FOTO)

Hirurzi u Francuskoj presadili su ženi koja je zbog raka izgubila deo lica novi nos koji su pre toga „odštampali“ u laboratoriji.

Naime, nos izrađen po narudžbi gotovo je u potpunosti napravljen u naučnom centru, ali krvni sudovi su presićušni i suviše složeni za 3D štampanje pa su ga naučnici prvo pričvrstili pacijentkinjina ruku kako bi se razvio preko potreban sistem snabdevanja krvlju, piše „Sajens alert“.

Nakon što se dva meseca razvijao na njenoj ruci, hirurzi su joj nos konačno presadili na lice. Operacija je trajala šest sati, a lekari su pazili da povežu njegove nove krvne žile sa slepoočnicom pacijentkinje.

Surgeons 3D-Printed a New Nose, And Then Attached It to The Patient's Arm



