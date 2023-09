VAGNEROVCI NA LISTI TERORISTA: Velika Britanija se sprema za zaplenu imovine ruskih plaćenika, biće izjednačeni s AL KAIDOM

Velika Velike Britanija uvrstiće rusku plaćeničku grupu "Vagner" na listu terorističkih organizacija, objavili su danas britanski mediji, citirajući ministarku unutarnjih poslova Sjuelu Brejverman.

Nacrt naredbe će omogućiti da se "Vagnerova" imovina kategoriše kao teroristička imovina i zapleni, navodi BBC, dodajući da će biti protivzakonito biti član ili podržavati organizaciju u skladu sa naredbom.

Brejverman je rekla za BBC da je Vagner „nasilan i destruktivan" i da je "vojno oruđe Rusije (predsednika) Vladimira Putina”.

- Oni su teroristi, jasno i jednostavno, a ovaj nalog o zabrani to jasno pokazuje u zakonu Ujedinjenog Kraljevstva - rekla je ona.

Proglašavanje "Vagnera" za terorističku organizaciju značilo bi da bi u Britaniji bilo krivično delo pripadati grupi ili je promovisati, organizovati ili obraćati se na njenim skupovima i nositi njen logo u javnosti, navodi Rojters.

🔴 Vladimir Putin-linked mercenary group will be put on par with Isil and al-Qaeda, after death of its leader Yevgeny Prigozhin https://t.co/7qZghaXWj9