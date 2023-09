OVO JE MUŠKARAC KOG SU GURNULI SA TRAJEKTA! Njegov brat se oglasio: Ubili su ga, video sam snimak! (VIDEO)

Četiri člana posade trajekta "Blue Horizon", odnosno "Plavi Horizont", suočavaju se sa optužbama za ubistvo iz nehata u vezi sa smrću 36-godišnjeg muškarca u luci Pirej u utorak kasno uveče.

U međuvremenu su se pojavili i novi snimci smrtonosnog incidenta, kao i izjave svedoka.

Kapetan, prvi oficir i još dva člana posade optužena su za ubistvo iz nehata i kršenje relevantnih članova Zakona o pomorstvu. Oni bi trebalo da se pojave pred tužiocem kasnije popodne.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se članovi posade broda kako se sukobljavaju sa muškarcem dok pokušava da se ukrca na brod koji je krenuo da isplovljava za luku Iraklio na Kritu.

Na prvom objavljenom snimku se vidi kako jedan član posade nasilno gura žrtvu sa rampe trajekta, pri čemu je muškarac pao u more.

Muškarac je pao između rampe za automobile i pristaništa i potom je pronađeno njegovo telo u vodi.

To se vidi i na snimku koji je načinio jedan od putnika.

Objavljen je i snimak nakon što se brod udaljio, a na njemu se navodno vidi telo koje je isplivalo na površinu.

Prema informacijama Centralne lučke uprave Pireja, žrtva, koja je u medijskim izveštajima identifikovana kao Antonis Kariotis (36), stanovnik Agios Nikolaosa na Kritu, imala je važeću kartu za trajekt, ali je zakasnila sa ukrcavanjem.

U međuvremenu je objavljeno da se brod okrenuo i vratio tek nakon 15-ak minuta, verovatno nakon što su svedoci alarmirali posadu.

"Vikali smo: 'Šta to radite?!'"

Jedan očevidac tragedije, kaže da je video kako dvojica muškaraca tri puta guraju žrtvu, zbog čega je pao u vodu i izgubio život.

Kako je rekao, dok se 36-godišnjak davio, dvojica članova posade nisu ništa preduzela da ga spasu i naredili su da put normalno krene.

- Nije kao da je pao u more. Uradili su nešto glupo i pao je u more. Okrenuti se na licu mesta, hladno pogledati čoveka u moru, a kad ga je uhvatio vrtlog elise i uvukao, okrenuti se i reći"odlazimo"?! Bez truda, bez bacanja pojasa za spasavanje, bez reči "zaustavi brod, pao je čovek. Hajdemo da ga spasimo". Kao da ništa nije bilo, brod je krenuo i otišao na lep put. Druga osoba se okrenula i rekla "idemo normalno, idemo" - objašnjava za Protothema.gr Dimitris koji se u to vreme nalazio na zadnjoj strani palube.

Kako je rekao, putnici koji su to videli su vikali.

- Svi smo vikali "Šta radite? Šta radite?", bilo je jasno da će pasti u more, i kao rezultat toga je zaista i pao - rekao je putnik koji je dao izjavu pripadnicima obalske straže o nezamislivoj tragediji koja u se odvila pred očima.

O smrti Antonisa Kariotisa govorio je i njegov brat.

- Šokiran sam, ne mogu da shvatim šta se desilo mom bratu. Upravo sam došao u bolnicu da vidim svog drugog brata, koji je upravo čuo za smrt našeg brata, uznemirio se... Video sam taj snimak od sinoć i zaista je ubistvo. Ubili su ga, to je nezamislivo... - priča njegov brat za Protothemu.

⚠️ A man was killed on Tuesday night when crew members of @BlueStarFerries ship #bluehorizon pushed him into the sea as he tried to board the ferry just before it departed. Unbelievably, instead of trying to save the man, the crew ignored him and the ferry departed for Crete. >> https://t.co/PTGB46dHKf