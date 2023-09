Nevreme u Brazilu: Kuće i ulice POD VODOM, broj poginulih porastao na 36

Broj mrtvih u nevremenu praćenom obilnim kišama u južnom Brazilu popeo se na 36, saopštile su lokalne vlasti, dok tropski ciklon hara čitavom regijom, izlivši reke iz korita i poplavivši kuće.

Videozapis koji je dobila agencija Rojters pokazuje kako nadošla voda poplavljuje ulice i potapa kuće u gradiću Mukumu, u saveznoj državi Rio Grande do Sul. Obližnji gradovi kao što su Lažeado i Roka Sales takođe su ozbiljno pogođeni. Kiša je prestala da pada u utorak, ali se nove padavine prognoziraju u sredu i četvrtak pre nego što pljuskovi prestanu do nedelje. Rio Grande do Sul je i dalje u pripravnosti zbog poplava.

Poplave u toj državi samo su najnovija prirodna katastrofa u Brazilu. Više od 50 ljudi poginulo je ove godine u državi Sao Paulo nakon što su veliki pljuskovi izazvali klizišta i poplave.

Grad Petropolis iz kolonijalnog doba u blizini Rio de Žaneira i države Baija pretrpeo je sličnu katastrofu, kao i Santa Katarina, država u susedstvu Rio Grande do Sula.

Predsednik Luiz Inasio Lula da Silva rekao je da je razgovarao s guvernerom Rio Grande do Sula Eduardom Leiteom kako bi ponudio punu podršku savezne vlade.

Lula je poslao dva ministra da nadgledaju napore potrage i spasavanja i rekao je da će potpredsednik Brazila Žeraldo Alkmin takođe biti "u pripravnosti" kako bi otputovao u tu teško pogođenu državu u kojoj živi oko 11 miliona ljudi.

