NOVI ZEMLJOTRES U JADRANSKOM MORU: Treslo se jačinom 4 stepena po Rihteru

Zemljotres jačine 4 stepena po Rihterovoj skali potresao je u 16:36 časova područje Jadranskog mora 66 kilometara istočno od Riminija u Italiji.

Ovo je drugi po redu zemljotres koji je potresao ovo područje u istom danu.

Zemljotres je bio na dubini od 10 kilometara ispod površine tla.

#Earthquake (#terremoto) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.0 || 66 km E of #Rimini (#Italy) || 3 min ago (local time 16:36:23). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/BM3EgSprWF