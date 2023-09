STRAVIČAN ZEMLJOTRES POGODIO MAROKO - Poginule stotine ljudi, sve je u ruševinama (VIDEO)

Veoma jak zemljotres pogodio je jutros rano Maroko. Uništene su mnoge zgrade, a zasad je poznato da je poginulo oko 300 ljudi, dok je nekoliko stotina povređeno.

Ljudi su u panici napuštali zgrade posle potresa koji je imao snagu 6,8 stepeni po Rihteru.

Epicentar je bio u planinama Visokog Atlasa, 70 kilometara jugozapadno od grada Marekeša, a hipocentar je bio na maloj dubini od 18 kilometara.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci stravičnog udara i njegovih posledica, a u Marakešu, drevnom gradu koji je pod zaštitom Uneska, srušile su se zgrade.

Pogledajte momenat potresa:

Ljudi u očaju i prekriveni krvlju sede na ulicama i gledaju u ruševine koje je za sobom ostavio zemljotres:

May Allah protect our brothers and sisters in Morocco 🇲🇦 ameen 🙏 #earthquake #Morocco #G20India2023 #Jawan pic.twitter.com/jeQXRxAgjB

Srušena je džamija u blizini trga u starom delu Marakeša:

How can MSM say "no immediate reports of damage"



This is the Mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech.#Morocco #Maroc pic.twitter.com/W4HXiCwamM