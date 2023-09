POLICIJA NUDI NOVČANU NAGRADU ZA INFORMACIJU O ODBEGLOM TERORISTI - Evo gde je viđen posle bega iz zatvora (VIDEO)

Bivši britanski vojnik Danijel Abed Kalife (21) pobegao je iz zatvora dok je čekao suđenje zbog optužbi za terorizam, saopšteno je iz britanske policije.

Komandant Metropolitenske policije za borbu protiv terorizma Dominik Marfi rekao je za "Skaj njuz" da je Kalife, ubrzo nakon bekstva, primećen na kružnom toku koji je udaljen oko 1.600 kilometara od zatvora Vandsvort.

"Policija nudi oko 20.000 funti za informacije koje direktno vode ka hvatanju i hapšenju Kalifea", saopštio je Marfi.

Kalife je primećen nakon što je policija pretražila Ričmond park na jugozapadu grada, prenosi AP.

