STRAVIČNI SNIMCI IZ MAROKA NAKON KATASTROFALNOG ZEMLJOTRESA - Sve je u ruševinama, hiljade ljudi napustilo domove, stotine mrtvih (VIDEO)

Najmanje 296 je poginulo, a više od 150 ljudi je povređeno u zemljotresu magnitude 6,8 koji je u petak uveče pogodio Maroko, saopštile su vlasti, a prenosi CNN.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka saopštilo je jutros da je najmanje 296 ljudi poginulo u provincijama u blizini epicentra zemljotresa.

Saopšteno je da najviše štete i poginulih u teško dostupnim planinskim oblastima, a da su najmanje 153 osobe povređene i transportovane u bolnice na lečenje.

#BREAKING #Marocco Many citizens of Marrakesh, Morocco found themselves on the streets after the devastating earthquake. pic.twitter.com/JbEqbuubvo

Zemljotres se dogodio u planinskom lancu Visoki Atlas u Maroku nešto posle 23 sata po lokalnom vremenu, na relativno maloj dubini od 18,5 kilometara, sa epicentrom 72 kilometra jugozapadno od Marakeša.

Američki geološki zavod saopštio je da je zemljotres bio preliminarne jačine 6,8 stepeni Rihterove skale, uz podrhtanje koje je trajalo nekoliko sekundi.

Američka agencija je izvestila o naknadnom potresu jačine 4,9 stepeni Rihterove skale koji se dogodio 19 minuta kasnije.

Epicentar potresa u petak bio je u blizini grada Ighil u provinciji Al Hauz, otprilike 70 kilometara (43,5 milja) južno od Marakeša.

USGS je saopštio da je epicentar zemljotresa bio 18 kilometara ispod površine Zemlje, dok je seizmička agencija Maroka procenila da je epicentar bio na dubini od 8 kilometara. U oba slučaja, takvi plitki potresi su opasniji.

The epicenter of #Marocco #earthquake was 71km (44 miles) southwest of Marrakesh at a depth of 18.5 km, the US Geological Survey said. The quake struck at 23:11 local time (22:11 GMT).

#moroccosismo #deprem #earthquakes #Sismo #Temblor #terremoto #المغربpic.twitter.com/VP2Sib0Kmy