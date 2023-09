RASTE BROJ ŽRTAVA U MAROKU - Poginulo 820 ljudi, povređene 672 osobe (FOTO)

Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Maroko porastao je na 820, a najmanje 672 osobe su povređene, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Saopšteno je da najviše štete i poginulih u teško dostupnim planinskim oblastima, a da su povređeni transportovani u bolnice na lečenje, preneo je AP.

Zemljotres se dogodio u planinskom lancu Visoki Atlas u Maroku nešto posle 23 sata u petak po lokalnom vremenu, na relativno maloj dubini od 18,5 kilometara, sa epicentrom 72 kilometra jugozapadno od Marakeša.

Scenes of panic as a strong 6.8 magnitude #earthquake struck #Morocco Reports say over 300 dead, dozens injured, fears of casualties rising #moroccoearthquake #moroccosismo #Sismo #Temblor #viral #breaking #هزة_أرضية #المغرب #زلزال_المغرب #مراكش #seisme pic.twitter.com/PAVxUVHWTF

Američki profesor građevinskog i ekološkog inženjerstva sa Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu Džonatan Stjuart rekao je za CNN da očekuje više jakih naknadnih potresa, s obzirom na intenzitet zemljotresa magnitude 6,8 po Rihterovoj skali koji je pogodio Maroko, a osetio se čak i u Portugalu i Alžiru .

Druga mogućnost po njemu, iako vrlo mala, jeste da potres od petka uveče bude uvertira za još jači zemljotres, navodi CNN.

Zbog svog položaja na liniji dodira između Mediteranske, Evropske i Afričke ploče, Maroko je posebno izložen seizmičkim aktivnostima.

Prayers for Morocco 🇲🇦 May Allah help and protect those who are effected and have mercy on everyone 🤲 pic.twitter.com/wpFyI3C9kE