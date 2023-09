UHAPŠEN TERORISTA ZBOG KOJEG JE LONDON BIO NA NOGAMA - U sredu pobegao iz zatvora, danas ga pronašli

Uhapšen je bivši vojnik Danijel Abed Kalife (21) koji je pobegao iz zatvora dok je čekao suđenje zbog prekršaja u vezi sa terorizmom.

On je pronađen u zapadnom Londonu, trenutno je na saslušanju u policiji.

New CCTV footage has been released of the lorry Daniel Khalife used to escape Wandsworth prison on Wednesday morning.



Police are now offering a £20,000 reward for any information that leads to Khalife's arrest. pic.twitter.com/BEnPHn04hf