POTRESNO! ČUDA POČELA DA SE DOGAĐAJU: Spasioci iz ruševina u Maroku izvukli tek ROĐENU BEBU! (FOTO+VIDEO)

Broj žrtava zemljotresa u Maroku povećava se iz sata u sat, a spasioci vode trku sa vremenom da bi spasli što više života.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak neverovatnog spasavanja novorođene bebe iz šuta srušene zgrade. Kako se vidi na snimku, beba je nekim čudom izvučena živa i zdrava.

Bilans poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio Maroko dostigao je 1.037, javila je državna televizija.

Prethodno je bilo saopšteno da je broj poginulih 820, a da su najmanje 672 osobe povređene. Navedeno je da najviše štete i poginulih ima u teško dostupnim planinskim oblastima, a da su povređeni transportovani u bolnice na lečenje, preneo je AP.

Zemljotres se dogodio u planinskom lancu Visoki Atlas u Maroku nešto posle 23 sata u petak po lokalnom vremenu, na relativno maloj dubini od 18,5 kilometara, sa epicentrom 72 kilometra jugozapadno od Marakeša.

Američki profesor građevinskog i ekološkog inženjerstva sa Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu Džonatan Stjuart rekao je za CNN da očekuje više jakih naknadnih potresa, s obzirom na intenzitet zemljotresa magnitude 6,8 po Rihterovoj skali koji je pogodio Maroko, a osetio se čak i u Portugalu i Alžiru.

Druga mogućnost po njemu, iako vrlo mala, jeste da potres od petka uveče bude uvertira za još jači zemljotres, navodi CNN. Zbog svog položaja na liniji dodira između Mediteranske, Evropske i Afričke ploče, Maroko je posebno izložen seizmičkim aktivnostima. Dva posebno silovita zemljotresa obeležila su istoriju Maroka.

