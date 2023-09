ZAROBLJEN U PEĆINI! SPASAVANJE MOŽE DA TRAJE I 12 DANA: Američki speleolog na 1.000 metara dubine!

Spasioci iz Evrope su stigli u Tursku, kako bi započeli operaciju spasavanja američkog istraživača koji se nalazi skoro 1.000 metara daleko od ulaska u pećinu.

Iskusni američki speleolog Mark Diki, koji ima 40 godina, razboleo se iznenada dok je bio u ekspediciji sa još nekoliko ljudi, među kojima i troje Amerikanaca, u pećini Morka u južnim turskim planinama Taurus, navela je Evropska speleospasilačka organizacija. U akciji spasavanja učestvuju spasilački timovi iz Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Italija, Poljske i Turske, prenosi Glas Amerike.

Potpredsednik Evropske speleospasilačke organizacije Verner Zagler navodi da za sada misija ima sreće.

Fotografije pokazuju da ja Mark manje više u dobrom stanju, imajući u vidu krvarenje u stomaku. Zagler se nada da će njegovo zdravstveno stanje ostati dobro i dalje, kako bi mogli da ga prenesu, prenosi Glas Amerike.

Dodaje da ako budu potrebna nosila, onda ih treba preneti i to kroz uske prolaze.

- Nosila sa pacijentom su teža, nego kad su prazna, to je jasno, tako da je najveći izazov kada pacijent na nosilima prolazi kroz uske prolaze. Jedna ideja je da ako njegovo zdravsteno stanje bude stabilno, možda postoji mogućnost da prođe sve te uske prolaze sam i da ne bude na nosilima - kazao je Zagler.

Dodaje da bi to skratilo vreme, ali ako to ne bude moguće i Diki mora da bude u nosilima, onda se moraju proširiti prolazi pomoću čekića i testera, ako treba i sa malim eksplozijama, kako bi mogao da prođe pacijent na nosilima. Dodatna teškoća je dubina same pećine koja iznosi više od 1.000 metara, navodi Zagler.

Dodaje da ne zna tačno kada će transport Dikija početi, a trebalo bi da to bude čim lekari odobre.

Prema Zaglerovim rečima, ako Diki bude van nosila, možda će biti izvučen za tri ili četiri dana, ali ako je na nosilima, moglo bi da potraje 12 ili 14 dana. Diki je bio u ekspediciji čiji je cilj da se izuči pećinski sistem Morka koji je dubok 1.276 metara, ali na hiljadu metara se razboleo.

Autor: