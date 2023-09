TERORISTA PONOVO IZA REŠETAKA! Uhapšen Danijel za kojim je jurio ceo London (VIDEO)

Uhapšen je bivši vojnik Danijel Abed Kalife (21) koji je pobegao iz zatvora dok je čekao suđenje zbog prekršaja u vezi sa terorizmom.

On je pronađen u zapadnom Londonu, trenutno je na saslušanju u policiji.

Policija je odmah u sredu izdala hitan apel o potrazi za njim pošto je ujutru pobegao iz zatvora.Veruje se da je pobegao iz zatvora ispod kamiona za hranu, prenosi Sky news.

New CCTV footage has been released of the lorry Daniel Khalife used to escape Wandsworth prison on Wednesday morning.



Police are now offering a £20,000 reward for any information that leads to Khalife's arrest. pic.twitter.com/BEnPHn04hf