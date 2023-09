Posledice zemljotresa u Maroku snimljene iz vazduha: Naselja sravnjena sa zemljom kao da su od kartona

U smrtonosnom zemljotresu u Maroku život je izgubilo više od 2.000 ljudi, a broj povređenih je premašio 2.060, od kojih je više od 1.400 u kritičnom stanju. Potres jačine 6.8 stepeni Rihterove skale kasno u petak pogodio je planine Visokog Atlasa, 70 kilometara jugozapadno od Marakeša.

I pored snimaka koji su ceo svet ostavili bez teksta, sada društvenim mrežama kruže snimci iz vazduha koji prikazuju užas tragedije koja je pogodila ovu zemlju.

Naselja u podnožju planine sravnjena su sa zemljom, do neprepoznatljivosti.

Pojedine kuće srušene su do temelja, dok one koje nisu, deluju kao da su prepolovljene na dva dela.

