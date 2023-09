FSB UHAPSIO GLAVNOG PUTINOVOG DOKTORA: Zna sve zdravstvene tajne šefa Kremlja, sa pasošem Nikaragve pokušao da pobegne iz Rusije!

Viktora Truhina (59), glavnog doktora ruskog predsednika Vladimira Putina za kojeg se veruje da je upućen u sve medicinske tajne šefa Kremlja, uhapsila je Federalna služba bezbednosti prilikom "pokušaja bekstva iz zemlje".

Dejli mejl navodi da je Truhin, koji je bio na čelu istraživanja i razvoja vakcina, seruma i "bakterijskih preparata" u Rusiji, nestao pre šest dana, u vreme kada je dobio otkaz u Federalnoj agenciji za medicinsku biologiju (FMBA) pod optužbom da je izvršio "proneveru".

Navodi se da je Telegram kanal Čeka-OGPU objavio da su agenti Putinove kontraobaveštajne službe uhvatili Truhina prilikom pokušaja bekstva u Belorusiju.

Truhin je 11 godina bio direktor Istraživačkog instituta za vakcine i serume iz Sankt Peterburga, rodnog grada predsednika Rusije.

- On je pokušao da napusti Rusku Federaciju i ode u Belorusiju, a uhapsili su ga oficiri ruskog FSB, koji su izgleda znali da direktor... planira da putuje u inostranstvo - navedeno je u objavi na tom Telegram kanalu.

Who is Viktor Trukhin? Well, to begin with he is a corrupt russian associated to Nicaragua’s corrupt regime and, if he is still alive after being captured trying to flee Russia using his nicaraguan passport, holder of Putin’s most sensitive secrets.https://t.co/VocCGMmQpW