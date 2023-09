KADIROV ŽIVOG ZAKOPAO SVOG LIČNOG LEKARA? Uglednom doktoru se izgubio svaki trag, kruže jezive glasine, nije viđen mesecima (FOTO)

Lider Čečenije Ramzan Кadirov (46) navodno je živog sahranio svog ličnog lekara i nekadašnjeg zamenika premijera Elhana Sulejmanova.

To nezvanično prenosi nemački Bild pozivajući se na ruski Telegram kanal VČК-OGPU koji ima 800.000 pretplatnika. VČK-OGPU, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem, navodi da je Kadirov okrivio Sulejmanova za ozbiljno pogoršanje svog zdravlja.

Zdravstveno stanje Kadirova bilo je tema mnogih medijskih spekulacija i to posebno početkom godine. Poprilično se ugojio, delovao je veoma naduto, a često nije mogao da otvori oči na video snimcima. Tada se govorilo o mogućem problemu sa bubrezima.

Telegram kanal VČK-OGPU navodi da su Kadirova najbliži saradnici ubedili da je otrovan. Lekar mu je prethodno navodno davao određene injekcije i Кadirov je pomislio da mu je od toga pozlilo.

Sulejmanov je zatim preko noći u oktobru 2022. razrešen mesta potpredsednika vlade. Tadašnja zvanična izjava glasila je da je Sulejmanov dao ostavku, međutim, Bild navodi da od tada nije viđen i da je verovatno ubijen. Od tada ni na njegovom Instagram nalogu, koji je svakodnevno ažurirao, takođe nije bilo nikakve aktivnosti.

Russian media report that Kadyrov, worried and frightened by a sudden worsening of his health condition, accused his personal doctor, Elkhan Suleimanov, who also served as deputy prime minister, of trying to poison him.



The doctor disappeared without a trace from October 2022,… pic.twitter.com/lozxKEo21D