ČUDO U MAROKU! Tek rođena beba izvučena iz ruševina razornog zemljotresa: Snimak koji vraća veru u život (VIDEO)

Broj žrtava razornog zemljotresa u Maroku povećava se iz časa u čas. Spasioci i stanovnici danima u akcijama traganja pokušavaju da spasu što veći broj ljudi. Na društvenim mrežama objavljen je snimak koji vraća veru u život - na njemu se vidi spasavanje tek rođene bebe iz šuta srušene zgrade.

Novorođenče je, na sreću, izvučeno živo i zdravo. A ovaj događaj pokazuje da i pored svih tragičnih stvari koje su zadesile Maroko, postoji tračak nade.

Bilans poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio Maroko dostigao je 2.497, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Povređeno je 2.476 osoba.

Stanovnici kopaju rukama po ruševinama kako bi pronašli preživele, tri dana nakon razornog zemljotresa. Na hiljade žrtava zemljotresa uzalud čekaju pomoć, pošto spasioci ne mogu da stignu do udaljenih sela u blizini epicentra, navodi se.

A child remains alive, trapped beneath the rubble. Only Allah decides who will live or die. Allahu’Akber #Morroco 🇲🇦#Earthquake pic.twitter.com/MXFdMWJ3qh