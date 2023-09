SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO FILIPINE - Za sada nema rizika od cunamija

Snažan zemljotres jačine 6,3 stepeni Rihterove skale pogodio je Filipine.

Potres je registrovan u području ostrva Babujan.

Za sada nema rizika od cunamija.

Do zemljotresa je došlo na dubini od 40 kilometra.

Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.6 || 75 km NE of #Claveria (#Philippines) || 10 min ago (local time 19:03:19). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/xOglxyxS4f