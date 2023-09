Nove informacije o SRPSKIM TURISTIMA koji su hospitalizovani u Solunu - evo u kakvom su stanju

Dvoje Srba koji su zadobili prelome tokom stravičnog udesa u Grčkoj, u kome je učestvovao autobus i dva automobila, sada su dobro i uskoro će biti otpušteni na kućno lečenje.

Njih je u solunskoj bolnici "Ipokratio" posetio jedan od naših ljudi koji živi u toj zemlji.

Kako je napisao u svojoj objavi na Fejsbuk grupi Grčka Info, on je prvo razgovarao lično sa direktorom bolnice kako bi saznao sve detalje i da li su zadržani pacijenti van životne opsnosti.

U bolnici se nalazi još dvoje pacijenata, jedan muškarac sa prelomom dva rebar i podlivima, dok je drugi pacijent žena sa prelomom ključne kosti i rebra ali je njihovo stanje stabilno i oni se oporavljaju.

Prema rečima ovog dobrog čoveka koji je osetio potrebu da pomogne svojim ljudima u nevolji, jer kako kaže poznaje i jezik i ljude "iako mi ne živimo u Srbiji, Srbija živi u nama!"

U celosti vam prenosimo objavu jednog od članova Fejsbuk grupe "Grčka Info" koji je posetio naše ljude u solunskoj bolnici.

- Dragi prijatelji, danas sam bio u poseti bolnici Ipokratio u Solunu. Prvo sam bio kod direktora bolnice gospodina Nikosa Adonakisa. Hteo sam od njega da saznam kakvo je stanje sa našim pacijentima. Mogu da kažem da me je primio izuzetno lepo i imali smo vrlo prijatan razgovor. Inače kada se dogodila ova nesreća on je bio sa porodicom na Halkidikiju i čim je obavešten o nesreći odmah je prekinuo odmor.

Stanje sa pacijentima u Solunu je odlično. Nema teže povređenih i najveći deo je već otpušten. Za sada su na hirurgiji ostali gospodin Nenad Nikolić i gospođa Mira Živković. Gospodin Nenad ima polomljena dva rebra i podlive ali je u osnovi dobro i lepo smo se ispričali. Gospođa Mira ima prelom ključne kosti i isto polomljena rebra ali joj je stanje stabilno. Oni će još malo sačekati u bolnici. Imaju dobru negu i ono što je najvažnije nisu životno ugroženi. A sada da nešto kažem o agenciji koja ih je vodila. Od svih pacijenata imaju sve pohvale. Ono što sam im rekao u međusobnoj komunikaciji a to važi za bilo koju agenciju koju zadesi ovakva nesreća je da se uvek obrate nama u grupi za pomoć. Mi koji živimo u Grčkoj smo u takvim situacijama važni zbog poznavanja jezika, zbog poznavanja ljudi i do sada smo pokazali da smo spremni da pomognemo. Ono što hoću da vam svima kažem je da iako mi ne živimo u Srbiji, Srbija živi u nama. Sve vas pozdravljam iz Tesalonikija - piše u objavi.

