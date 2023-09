U BOLNICU NEPRESTANO STIŽU TELA STRADALIH! Uznemirujući snimak iz razorenog grada u Libiji MRTVE NEMAJU KAD NI DA PREBROJE

Katastrofalne poplave koje su pogodile istok Libije odnele su živote više od 5.200 ljudi dok se najmanje 10.000 smatra nestalima.

Najteže je pogođen grad Derma gde je prema navodima međunarodnim agencijama i zvaničnicima nastradalo 2.200 ljudi. Direktor bolnice navodi da je oko 1.700 ljudi nastradalo u jednom od gradskih okruga, a 500 u drugom.

The streets are filled with corpses. 💔🇱🇾



Exclusive footage shows the overcrowded hospital sidewalks in the Libyan city of Derna with the bodies of flood victims that have struck the country.#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا pic.twitter.com/GTGULYckDr — Algeria Mix II (@AlgMiix) 12. септембар 2023.

Crveni krst strahuje da će konačni bilans oluje Danijela biti mnogo veći jer je povređeno 7.000 stanovnika dok se više od 10.000 vodi kao nestalo.

Na užasavajućim snimcima na društvenim mrežama vidi se nekoliko desetina tela razbacanih po ulicama grada koji je gotovo sravnjen sa zemljom nakon pucanja dve lokalne brane.

- Ulice su posute mrtvima - kažu stanovnici grada koji su preživeli katastrofu.



Preživeli u poplavama naveli su da su čuli eksploziju kad je pukla jedna od dve brane i da je cunami zahvatio grad, a voda se popela čak do trećeg sprata zgrada. Neki su pobegli skačući sa krova na krov dok su drugi satima ostali u svojim poplavljenim stanovima gde je voda skoro dostigla plafon.

Na ulazu u Dernu, grad od 100.000 ljudi na istoku Libije, grupa preživelih tražila je u utorak sklonište pošto su im kuće uništene. Mnogi su bili u pidžamama i papučama jer nisu imali vremena da se presvuku. Trčali su što su brže mogli da se spasu.



Raja Sasi (39) pobegao je sa suprugom i ćerkom kada je voda stigla do gornjeg sprata njihove kuće. Svi ostali članovi porodice su izgubljeni.

- Prvo smo mislili da je samo jaka kiša, ali u ponoć smo čuli ogromnu eksploziju. Brana je ta koja je pukla - rekao je Sasi dodajući da su ulice u centru grada prepune mrtvih.

🚨ALERT - After devastating flooding in Libya over 2000+ people reported DEAD and over 10, 000+ reported to be missing due to two dams collapsing from the Storm Daniel 💔🙏#Libya #Flood #Derna #StormDaniel#Emergency #Fema #Africa pic.twitter.com/YAgoVHhnLw — T R U T H P O L E (@Truthpole) 12. септембар 2023.

Njegova supruga Nurija al-Hasadi (31), koja je tokom bekstva čvrsto držala njihovu ćerku nazvala je čudom što su preživeli.

The devastating Medicane that hit #Libya deadly flooding, can be seen in Met-11 imagery as it made landfall, via Jochen Kerkmann #LibyaFloods pic.twitter.com/VLXFcBbd3j — EUMETSAT Users (@eumetsat_users) 12. септембар 2023.

Safija Mustafa (41), majka dva dečaka, rekla je da su uspeli da napuste kuću pre nego što se zgrada srušila. Popeli su se na krov i spasili se skačući na krovove susednih zgrada. Njen sin Obaj (10) rekao je da se moli Bogu da ih spase.

Advokatica Saliha Abu Bark (46) rekla je da su njene dve sestre spašene, ali da je njihova majka ubijena. Voda je poplavila zgradu u kojoj su živeli dospevši do trećeg sprata. Stan se napunio vodom do plafona i tri sata se držala za komad nameštaja pokušavajući da ostane na površini.

- Znam da plivam, ali kada sam pokušala da spasem porodicu nisam mogla ništa da uradim - objasnila je Bark.

